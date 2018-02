Na klachten over de kreeft-emoji is er nu déze nieuwe versie

Om de zoveel tijd worden de emoji’s aangevuld met nieuwe exemplaren. Zo kun je nu ook een kreeft vinden tussen alle smileys. Maar er was iets mis met het plaatje van het zeedier.

De culinairen onder ons keken eens kritisch naar de poten van de kreeft.

Acht poten

Een kreeft heeft tien poten, inclusief zijn scharen. Maar de kreeft-emoji had er maar acht, viel kenners op. Het Unicode Consortium, de organisatie die de emoji’s maakt, nam de kritiek serieus en presenteert nu dan ook de nieuwe, correcte versie:

Krullend haar en superhelden

De kreeft is één van de 157 nieuwe emoji’s die we vanaf deze zomer kunnen gebruiken op onze smartphone. Zo komen er smileys met krullend haar of een kaal hoofd bij en worden er superhelden toegevoegd. Ook wordt het scala aan dieren uitgebreid met onder meer een papegaai, pauw en lama.

Bron: AD. Beeld: Twitter

