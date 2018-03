Is een kroket uit de Airfryer gezonder dan een kroket uit de frituur?

In veel huishoudens wordt afscheid genomen van de frituurpan en neemt de Airfryer zijn plekje in. Maar zijn snacks uit de Airfryer wel echt gezonder dan uit de frituurpan?

In de Airfryer hoef je geen olie of vet toe te voegen aan de snacks die je wilt bereiden. Daarom heeft de Airfryer een veel gezonder imago dan de frituurpan. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Snacks

Het verschil in calorieën zit ‘m vooral in de snacks die je kiest. Snacks die je in de frituurpan zou bereiden, zijn niet geschikt voor in de Airfryer. Hier heb je speciale snacks voor in de oven en Airfryer voor nodig. Deze snacks hebben een andere samenstelling en zijn vaak ook nog eens voorgebakken, zodat ze krokant uit de Airfryer komen. Dat heeft ook invloed op het aantal calorieën en de vetten.

Wanneer je de twee soorten snacks met elkaar vergelijkt, blijkt namelijk ook dat de voedingswaarden van de twee bereidingen helemaal niet zoveel verschillen. Een kroket uit de frituurpan bevat bijvoorbeeld net wat meer calorieën dan een kroket uit de Airfryer, maar dat verschil is echt minimaal. Bij een kroket is het verschil bijvoorbeeld maar 18 kcal. Toch goed om in je achterhoofd te houden.

Kroket uit de frituurpan

Energie 218 kcal

Vet 13,3 g

Verzadigd vet 4,6 g

Eiwit 7,1 g

Koolhydraten 16,9 g

Vezels 1,5 g

Zout 1,17 g

Kroket uit de Airfryer



Energie 200 kcal

Vet 12 g

Verzadigd vet 4,4 g

Koolhydraten 16 g

Waarvan suikers 0,72 g

Eiwitten 6,24 g

Zout 1,12 g

Bron: Voedingscentrum.nl. Beeld: iStock.