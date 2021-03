Geen tuin? Zo maak je een kruidentuintje voor binnen

Tuinieren is gezond. Het is een ideale manier om je hoofd leeg te maken, en het wordt zelfs als een vorm van meditatie gezien. Maar als je geen tuin hebt, is er alsnog een manier om deze meditatieve staat te bereiken: door een kruidentuintje bínnenshuis aan te leggen.

Dat klinkt misschien wat gek, maar is ideaal voor mensen zonder buiten.

Zonnen

Een kruidentuin kun je niet zomaar overal in huis beginnen. Kruiden gedijen namelijk het best in het zonlicht. Een plekje in de buurt van het raam en dan het liefst op het zuiden of zuidwesten is ideaal. Is dat niet te doen, wegens ruimtegebrek bijvoorbeeld? Dan kun je de kruiden ook dagelijks een paar uur verschuiven, zodat ze toch die zonuren kunnen pakken.