Het is herfst en dat betekent dat het pompoenenseizoen in volle gang is. We maken er lekkere soep of stampotten van en we versieren ons huis ermee. Maar hoe zit het eigenlijk met huisdieren en pompoen? Mag je pompoen aan je huisdier geven of is dit giftig?

Wij leggen het je hier uit.

Advertentie

Mag je pompoen aan je huisdier geven?

Wanneer je pompoen op de juiste manier én in de juiste hoeveelheden aan je huisdier geeft, dan kan het zeker een lekkere en gezonde aanvulling zijn op zijn of haar dagelijkse menu. Pompoen zit namelijk vol met belangrijke vitamines en mineralen, zoals bèta caroteen, magnesium, kalium, ijzer, zink, vitamine A en vitamine C.