Kunnen honden écht angst ruiken of is dit een fabeltje?

Het lijkt wel of honden altijd in staat zijn om een angstig iemand te herkennen. Zelfs in een kamer vol mensen lijken ze het sterkst te reageren op degene die bang is. Ze gaan ineens grommen of blaffen, terwijl ze dit bij andere mensen niet doen. Maar is dit toeval of kunnen honden echt angst ruiken?

Wij leggen het je hier uit.

Hoe zit het bij mensen?

Uit onderzoek is gebleken dat mensen angstzweet bij elkaar kunnen ruiken. We ruiken het niet bewust, maar we reageren er wel op. Vrouwen die voor een onderzoek pads onder hun neus kregen met het zweet van mannen die net een horrorfilm hadden gezien, kregen direct een angstige gezichtsuitdrukking, al waren ze zich daar niet zelf van bewust.

Kunnen honden angst ruiken?

Gezien het feit dat honden een nog veel beter reukvermogen hebben, zou je dan ook denken dat zij angst bij mensen direct ruiken. Toch is dit niet het geval, want dieren reageren eigenlijk alleen op feromonen (stoffen waarmee dieren bijvoorbeeld communiceren over agressie en seksuele bereidheid) bij hun eigen soort, dus bij andere dieren.