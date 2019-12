Kunnen we in januari schaatsen op natuurijs?

Ondanks dat januari warmer dan gemiddeld gaat worden, is er hoop voor de winterliefhebbers. Er is namelijk kans op tijdelijke schaatspret op natuurijs.

Westen- tot zuidwestenwinden voeren naar verwachting vooral zachte lucht aan, al is de kans op heldere vorstnachten wel groter dan in december. Een korte periode met natuurijs is daardoor niet uitgesloten. Helaas brengt de maand ook bewolking, wind en regen met zich mee.

Andere jaren

Ja, het wordt een zachte winter, maar dat betekent niet dat er geen kortstondige schaatspret mogelijk is. Vorig jaar zagen we tijdens een eveneens zachte winter nog hoe op de helft van januari de schaatsen uit het vet konden, en in 2016 was dat niet anders.

Nachtelijke opklaringen

Dit jaar zal januari – normaal gesproken dé wintermaand bij uitstek – met een gemiddelde maandtemperatuur van 4,1 graden een graad warmer zijn dan andere jaren. De kans op nachtvorst is daardoor kleiner dan gebruikelijk, maar in januari zijn er maar een paar nachtelijke opklaringen nodig om de temperatuur te laten dalen tot onder nul. En die zullen er zijn, volgens Weeronline.

Ook regen én zon

Helaas is het ook zo, dat daar waar de winter het laat afweten, we er herfstweer voor in de plaats krijgen met regen en wind. Gemiddeld over het land wordt ongeveer een normale hoeveelheid neerslag van 73 mm verwacht. Daarbij zullen er een aantal klétsnatte dagen komen, maar om die weer te compenseren gelukkig ook een paar droge en zonnige dagen.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock