We kunnen niet wachten tot we weer lange avonden kunnen borrelen met vrienden in de tuin of op het terras. Zodra het weer mag, gaan we het doen ook. Of de temperatuur het nou toelaat of niet. Op ons verlangen speelt Ikea alvast leuk in met de quillow: een combi tussen een quilt en een pillow (kussen).

Ikea brengt in april het nieuwe product ‘Fältmal’ uit, een kussentje en dekentje mét mouwen in één. Opgevouwen is het een handig kussentje en lijkt het ook niet meer dan dat, maar wanneer je het uitvouwt wordt het een dekentje met mouwen. ‘Gewoon’ weer een jas dus eigenlijk.

Quillow: kussen en deken in één

Het nu al onmisbare product voor de Nederlandse zomers wordt een quillow genoemd: een quilt en pillow in één. Het deken kan met een aantal drukknopen dus aan als een jas en is lang genoeg om het hele lichaam in te wikkelen. Opgevouwen is het een compact pakketje dat je zo overal mee naar toe neemt. En dat voor het kleine prijsje van €3,99. De Fältmal is vanaf april verkrijgbaar in alle filialen.

Bron en beeld: Ikea.