Je beddengoed en zeker je kussensloop moet je regelmatig wassen. Dat weet (hopelijk) iedereen. Een Chinese vrouw uitgezonderd. Met gruwelijk resultaat.

Mevrouw Xu besloot naar de dokter te gaan toen ze al 2 jaar last had van jeukende, rode ogen. Oogdruppels haalden niks uit. Het werd op een gegeven moment zo erg dat ze door pusvorming haar ogen amper nog open kreeg.

Parasieten

De dokter kwam tot een vieze ontdekking: in haar wimpers vertoefden meer dan 100 parasieten. Nou zijn parasieten in je wimpers niet raar, maar dat aantal is wel bizar. En ook nog eens pijnlijk en gevaarlijk, als we de klachten van de vrouw zo lezen.

Vies kussensloop en slechte ventilatie

Hoe kwam de arme dame toch aan 100 parasieten op haar wimpers? Nou, door haar kussensloop niet goed gewassen te hebben. En dat is nog zacht uitgedrukt: de vrouw gaf toe haar kussensloop 5 jaar (!) al niet gewassen te hebben. Dat in combinatie met een slechte ventilatie in haar slaapkamer was volgens artsen de oorzaak van de vloedgolf aan venijnige beestjes bij haar ogen.

Waarschuwing

Volgens Chinese media maakt mevrouw Xu het inmiddels goed en zijn de parasieten met succes verwijderd. We laten haar horrorverhaal maar een waarschuwing zijn: zorg voor een goede ventilatie op je kamer en was je beddengoed minstens 1 keer in de 2 weken. Experts beweren zelfs dat je je kussensloop om de dag zou moeten wassen.

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook