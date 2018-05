'Leuke en liefdevolle' laatste aflevering van Steenrijk, Straatarm

In de laatste aflevering van dit seizoen Steenrijk, Straatarm ruilt de familie Ripzaad een weekje met Gertjan Holleman en Johan Verveer. De Ripzaadjes wonen op een flat net onder Rotterdam, Gertjan en Johan in een luxe villa op Ibiza.

De ideale ingrediënten voor een ruilweek dus. En dat vinden kijkers ook. Want ondanks dat ze collectief balen dat het alweer de laatste aflevering is, zijn ze wel vol lof over beide families. Gertjan en Johan zijn populair:

Wat een geweldig aardige mensen zeg!👍👍 #steenrijkstraatarm — Anneke Woudt (@AnnekeWoudt) May 15, 2018

Wat een leuke mannen zijn dat #steenrijkstraatarm — Ingrid023 (@ingriddebruijn) May 15, 2018

Wat zijn die mannen leuk zeg #steenrijkstraatarm — @gnes  (@agnesjeweetwel) May 15, 2018

En er zijn veel bemoedigende woorden, pluimen en lieve berichtjes voor tienerdochter Lisa, die voor de klas vertelt dat ze lesbisch is:

Wat fijn voor dat meisje dat haar ouders dat geaccepteer hebben zoals zij is🙏 liefde is voor iedereen👫👬👭❤💚💛💙💜 #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/pq3pPSUllS — .–..Sou-Made.. (@DolfijnSou79) May 15, 2018

Wat een mooie uitzending van Steenrijk, Straatarm bij @SBS6 – leuke lesbische vrouwen in beeld 💓 #steenrijkstraatarm — Ikvrouwvanjou (@ikvrouwvanjou) May 15, 2018

Kijkers vinden beide gezinnen lief en leuk. SBS heeft het mooiste voor het laatst bewaard:

#steenrijkstraatarm dit was echt een van de beste afleveringen. #complimenten 🤘🏽 — Antonie 🐶 (@tony_stripduke) May 16, 2018

Super leuke en lieve gezinnen #steenrijkstraatarm 😘 — .–..Sou-Made.. (@DolfijnSou79) May 15, 2018

Stuk voor stuk mooie en oprechte mensen in deze #steenrijkstraatarm Het programma zet je elke keer weer aan het denken. Geluk zit (gelukkig) niet in geld (alleen). @GertjanHolleman @JohanVerveer pic.twitter.com/CbPCgCzEmd — Elsschot (@marcelbar8) May 15, 2018

Lieve families allebei bij #steenrijkstraatarm mooie match ook 💜 — sanne (@sanne66184) May 15, 2018

Hebben ze toch weer de mooiste voor het einde bewaard. Prachtige aflevering. #steenrijkstraatarm — TwietRo (@TwietRo) May 15, 2018

Was een leuke aflevering van #steenrijkstraatarm met leuke families. — Henk Noordhoff (@henknoordhoff) May 15, 2018

Deze afsluitende boodschap houden we vast voor volgend jaar:

Ik heb nog niet vaak gezien dat iedereen zo respectvol met elkaar om ging als in deze aflevering #steenrijkstraatarm — Eliushi (@iameliushi) May 15, 2018

