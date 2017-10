Dag nazomer: dit was de laatste warme dag van het jaar

Vandaag was het heerlijk toeven buiten: een graadje of 20, een zonnetje én geen zuchtje wind.

Dat mooie nazomerweer is vanaf morgen helaas voorbij. De herfst gaat beginnen. En dat is helmaal niet zo gek.

Dag barbecue

Vandaag was het namelijk bijzonder warm: zelfs 1 van de warmste 19 oktobers óóit. In 1921 werd het helemaal warm op deze dag van het jaar: maar liefst 22,7 graden was het toen. Maar morgen gaat het weer ouderwets, oer-Hollands regenen. Met donkergrijze luchten incluis. De temperatuur blijft de komende dagen hangen op de 15 graden.

Tot ziens

Dit hele weekend wordt het vooral nat en onstuimig, volgend weekend is er wél nog kans op een waterig zonnetje. Althans, op zaterdag. Op zondag wordt het gelijk wat minder en dan wordt het ook wat frisser buiten: met een graadje of 12 moeten we het dan doen. En oei, wat is die lente nog ver weg…

Bron: Weeronline. Beeld: iStock