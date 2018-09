Vandaag de laatste zomerse dag van het jaar: verkoudheid verspreidt zich

We kunnen nog heel even genieten van de warmte en de zon, maar na vandaag is het gedaan met het zomerse herfstweer.

Vandaag wordt het 20 graden en dat betekent: een vrij late zomerse dag. Maar daarna is het gedaan met die warmte. Je jurkje kan nog een dag uit de kast, maar vanaf vrijdag komt er koele lucht naar Nederland en dan is het klaar. Het zal dan voorlopig niet meer warmer worden dan 15 graden.

De herfstdagen die we al hebben gehad leiden vooralsnog niet tot een griepepidemie. Maar toch zijn er wel veel mensen verkouden. We snotteren wat af en dat komt door de grote temperatuursverschillen. Wat helpt? Vaak je handen wassen en je toetsenbord van je laptop schoonmaken. Juist op die manieren verspreidt het virus zich.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock