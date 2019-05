Het lijkt zo’n handige plek om ovenschalen, bakblikken en ander keukengerei op te bergen, maar de lade onder je oven heeft eigenlijk een totaal andere functie. En die is best heel praktisch.

Handig voor de laatkomers

Hoe handig: oorspronkelijk is deze lade bedoeld om je eten langer in warm te houden. En dat kan best eens goed van pas komen. We kennen allemaal het probleem wel dat je nét je favoriete maaltijd hebt klaargemaakt en je beste vriendin vervolgens belt dat ze toch iets later komt. In plaats van geklooi met folie kun je de maaltijd dus heel goed nog even warm houden in de lade onder de oven.

Extra lang warm

Niet alle ovens hebben deze functie, dus kijk vooral even goed naar de handleiding van jouw oven. Of speur het internet af voor de specificaties. Net zo makkelijk: voel tijdens het verwarmen van je eten of de lade onder de oven warm wordt. Als dat zo is, kun je je maaltijd er prima nog even wat langer in warm houden.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock