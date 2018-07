Dít wordt de meest swingende Ladies Night van het jaar

We zijn dol op Meryl Streep, we zijn dol op ABBA én op avondjes naar de bios met vriendinnen. Al die drie komen samen op de Ladies Night van Kinepolis, dat nu al de avond van het jaar belooft te worden.

Zet 18 juli roodomrand in de agenda en trommel je vriendin, je buurvrouw en/of je zus op voor de Ladies Night die compleet in het teken staat van Mamma Mia! Here we go again. De sterrencast van deze heerlijke feelgoodfilm keert terug. Dat betekent dat we wederom kunnen genieten van Meryl Streep, Christine Baranski, Julie Walters, Stellan Skarsgård én Pierce Brosnan in hysterische jaren ’70-kostuums. En hou je vast: niemand minder dan Cher is aan de cast toegevoegd.

Ladies Night

Alsof de film alleen nog niet feestelijk genoeg is, pakt Kinepolis extra uit met de Ladies Night. Je wordt verwelkomd met een lekker drankje en kan shoppen bij stands vol mode, beauty en accessoires. In de zaal worden prijzen verloot en iedereen gaat naar huis met een fijne goodiebag.

Mamma Mia marathon

De echte fans zetten koers naar Kinepolis Jaarbeurs Utrecht, Den Bosch of Breda. Daar worden deel 1 en – 2 achter elkaar vertoond. Ook handig als je niet meer helemaal helder voor de geest hebt hoe deel 1 ook alweer ging. Smeer de stembanden maar alvast, want dat wordt natuurlijk meezingen. Wees er snel bij, want op dit moment worden de laatste kaarten verkocht. Kun je niet bij de Ladies Night op 18 juli aanwezig zijn? Geen nood: dan kan je alvast in de voorverkoop kaartjes reserveren voor een van de reguliere voorstellingen.

Mamma Mia, we kunnen niet wachten!