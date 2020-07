Sanne ging een avond de stad in en schrok van de laksheid in cafés: “Een blikje sardines is er niets bij”

De horeca komt weer op gang. Op het terras en in restaurants lijkt het coronaleven even ver achter ons te liggen. Maar hoe zit het met die maatregelen? Met die 1,5-metersamenleving, de gezondheidschecks en de bars waar nog altijd niet gedanst mag worden? Libelle’s Sanne ging een avond de stad in en schrok behoorlijk.

“Mijn avond begint op een terras. Ik heb geen reservering, maar ik gok het erop. Ik wil graag in de zon zitten en zoek hopeloos met mijn 2 vriendinnen naar een plekje. Dat is er niet. Wat me wel direct opvalt is dat het terras bommetjevol zit. Mensen zitten hutjemutje aan tafels en ik kan me niet voorstellen dat iedereen bij hetzelfde huishouden hoort. Maar goed, ik geef ze het voordeel van de twijfel.

Geen huishouden

Een medewerkster van het café waar ik plaats wil nemen ziet me wanhopig over het terras zoeken naar een plekje. ‘Pak maar een paar losse stoelen en zet ze maar op de kade, hoor’, stelt ze vriendelijk voor. We hebben dus alsnog plek. Maar van een gezondheidscheck is geen sprake en daarbij mogen ook wij – terwijl we geen huishouden zijn – bij elkaar zitten. En dan ook nog eens op extra stoelen die we bij het toch al zo drukke terras neerzetten. Het voelt niet coronaproof.

Bediening op afstand

Hierna is het tijd om een hapje te eten. We hebben een reservering, maar zijn niet gevraagd naar onze klachten. Ook hier mogen wij als vriendinnen gewoon samen aan een tafeltje zitten. Wel worden we keurig op afstand bediend. We kunnen een code scannen met onze telefoon en online onze bestelling plaatsen en betalen, zodat we geen contact hebben met de bediening. Slim!