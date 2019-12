Leuk die lampjes in de kerstboom: maar dít kost het je extra aan energie

In een kerstboom hangen we gemiddeld ongeveer 200 lampjes. Heel gezellig en knus, maar stroom is natuurlijk níet gratis.

En dus vroegen we ons af: wat kost dat eigenlijk, die kerstboom in huis? Qua energierekening hoef je je niet al te veel zorgen te maken. De schade blijft namelijk redelijk beperkt. De ouderwetse kerstlampjes verbruiken per 100 lampjes 19 Watt. Tijdens de hele kerstperiode kost je dit ongeveer 6,84 kWh. Dit komt neer op € 1,39 bovenop je gewone kosten, dus voor de 200 lampjes kom je dan uit op 2,78 euro.

Grote verlichting

Maar waar je wel op moet letten zijn grotere lampen, zoals een verlicht rendier of een grote kerstman. Die slurpen energie. Als je die dag en nacht gezellig laat branden, kost het je zó 60 euro extra voor één maand. En dat is in januari toch wat minder grappig…

Bron: Independer. Beeld: iStock