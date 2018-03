Breaking: Lana komt eerder terug in GTST voor... een begrafenis

Fans van GTST hebben Lana natuurlijk onlangs zien vertrekken uit soapdorp Meerdijk, maar wat blijkt… Ze komt veel sneller terug dan we van te voren hadden gedacht.

RTL Boulevard meldde woensdag nog dat Lana rond de zomerstop terugkeert voor de begrafenis van Jan Maes, maar dat is, om het maar even op deze manier uit te drukken, hartstikke onzin: Lana keert veel eerder terug. Zeer binnenkort zelfs alweer!

Mees Maes

De begrafenis van Jan Maes is namelijk al lang geweest. Echte fans herinneren nog wel het moment waarop Zoë Mees, de zoon van Jan, ontmoette in Boks: Mees vertelde toen emotioneel over de begrafenis van zijn vader. En daarnaast, wat heeft Lana te zoeken op de begrafenis van een man die ze eigenlijk helemaal niet kent?

Bronnen bij GTST delen ons echter mee dat Faye Bezemer, die de rol van Lana speelt, alweer snel terug mag komen naar de studio’s om het filmen op te pakken.

Andere begrafenis

Lana keert namelijk terug naar Meerdijk om haar geliefden te steunen omdat er iemand anders binnenkort komt te overlijden in de serie. Precies, ga maar even zitten na het horen van deze informatie.

Wie er wanneer komt te overlijden weten we helaas nog niet, maar de makers van GTST hebben dit nieuws exclusief met ons gedeeld.

Maar is nog méér!

Sleutelrol

Lana komt namelijk niet alleen terug voor de begrafenis, maar blijkt ook nog eens de sleutelrol te spelen rondom de dood van Jan Maes. En dit gaat allemaal opgelost en afgerond worden vóór de zomerstop. Zo spannend!

“Ik wist dat Lana er meer mee te maken had, maar ik wist van te voren niet dat ze zo’n grote rol zou gaan spelen vanaf de wintercliffhanger tot nu”, vertelt actrice Faye Bezemer aan ons. “Heel gaaf dat bij de terugkomst van Lana voor de kijker zoveel duidelijk gaat worden en de ontknoping eindelijk volgt.”

Opluchting

En dat terwijl veel van jullie, zagen wij aan de reacties op Facebook, enigszins opgelucht waren dat die puberende Lana eindelijk de stad had verlaten. Zet je dus maar weer schrap, want ze komt terug. En dan zal alles duidelijk worden.

Wij kunnen niet wachten, wat jij?

