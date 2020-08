Zweten geblazen: de eerste landelijke hittegolf is een feit

Dat het al dagen warm is, hoeven we niemand te vertellen. Maar wat nu wél officieel is, is de eerste landelijk hittegolf van dit jaar! En die is voorlopig nog niet voorbij.

Dus haal maar alvast liters zonnebrand in huis.

Hittegolf

Zondag mocht Nederland officieel spreken van een hittegolf. In De Bilt werd voor de vijfde dag op rij de 25 graden aangetikt. En op drie dagen was het zelfs warmer dan 30 graden. Dán is er sprake van een hittegolf.

Negen dagen

En hij is nog lang niet voorbij. Waarschijnlijk zal het aanhouden tot woensdag of zelfs donderdag. Er is dan sprake van een hittegolf van acht of negen dagen. Dat is lang, maar niet uitzonderlijk. Meteoroloog Thomas Vermeulen van Buienradar laat aan Rtlnieuws weten dat er in 2018 maar liefst twee hittegolven van 10 dagen waren. En in 1975 zelfs een van achttien dagen!