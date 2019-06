Landelijke pinstoring verholpen: dít was de reden

Als je maandagavond nog een paar boodschappen moest halen in de supermarkt, is het je vast niet ontgaan: álle pinautomaten waren buiten werking. Dinsdagochtend was de grote pinstoring opgelost, maar wat was de reden?

Eindeloze rijen, een tekort aan kleingeld bij de kassa’s en onthutste klanten, de pinstoring zorgde voor heel wat ophef.

Grote pinstoring

De grote storing trof voornamelijk supermarktketen Albert Heijn. Maar ook Etos en KPN hadden het maandagavond zwaar te verduren door een storing bij de betaalautomaten. Een woordvoerder van KPN meldt nu dat er weer zonder zorgen gepind kan worden bij de getroffen winkelketens.

Technische fout

De reden voor de storing? Het is een technisch verhaal waar we je niet al te veel mee zullen vermoeien, maar het had te maken met een firewall van KPN. Deze filtert als het ware al het pinverkeer, om zo foute of schadelijke data buiten de deur te houden. Maar door de storing werd ál het verkeer tegengehouden, waardoor niemand meer met zijn pinpas kon betalen.

Twitter

Op Twitter is duidelijk te zien dat veel mensen flinke problemen hebben gehad bij het afrekenen van hun boodschappen. En dat heeft voor veel herkenbare tweets gezorgd:

Landelijke #pinstoring laat meteen zien hoe het oploopt: eerst in de rij voor de ING pinautomaat en dan in de rij voor de kassa pic.twitter.com/bjrEdhjN8f — Wilma Bouwen (@wilmabouwen) 10 juni 2019

Sta je bij @albertheijn 122,89 nee u kunt niet pinnen, kan ik het overmaken, nee u moet contant betalen. Daar heb ik niet bij me, nou dan zet je het maar terug zei de mevrouw bij de kassa. Wat een klantonvriendelijk gedrag #pinstoring — Ronald ❌❌❌Bos (@RonaldBos10) 10 juni 2019

#pinstoring Toen ik 5 jaar geleden mijn telefoon nieuw kocht, stopte ik er gelijk €50 briefje in het hoesje altijd makkelijk iets bij je te hebben, maar ja daar moet je wat ouder en verstandiger voor worden. — Jan de Boer (@Simmelebim) 10 juni 2019

Iedereen de #pinstoring overleefd? Lieve hemel wat een tweets onder deze hashtag. Begrijp aan de ene kant de verontwaardiging maar om alle medewerkers van @albertheijn te laten zitten met karren vol spullen, kom op zeg, zij kunnen er toch ook niets aan doen! #doeslief pic.twitter.com/KUKgy9Gt17 — Era Toonder (@EraToonder) 11 juni 2019

Bron: NOS. Beeld: ANP