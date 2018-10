Dit kleine Europese landje wordt ineens overspoeld door toeristen

Met de zomervakantie achter de rug kunnen we al voorzichtig weer gaan kijken naar onze vakantiebestemming van volgend jaar. Een keer wat anders dan Frankrijk of Italië? Er is een klein landje in Europa dat ineens heel populair is.

Op alle populaire vakantiebestemmingen wordt het steeds drukker. Bij alle bezienswaardigheden sta je lang in de rij en een plekje op de camping moet je al een jaar van tevoren reserveren. Daarom zijn steeds meer mensen op zoek naar een alternatieve, rustigere, bestemming.

Minst bezochte land

En daar is San Marino. Dit kleine Europese landje kwam in het nieuws omdat dit land het minst bezochte land is van Europa. Zonde, want San Marino heeft veel te bieden. Dit nieuws bracht veel mensen op het idee om deze plek toch te bezoeken, want dit jaar waren er 30% meer toeristen in San Marino dan het jaar daarvoor. In totaal bezochten 78.000 mensen het kleine staatje.

61km²

San Marino ligt middenin Italië en is dan ook vanuit verschillende Italiaanse steden een dagje te bezoeken. Het land is slechts 61km², maar de mooie straatjes, het paleis, een prachtige gemeentehuis en de drie bekende torens zijn zeker een bezoekje waard.



