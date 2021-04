'Lasagne gardening' is ideaal voor mensen zonder groene vingers

Ben je gezegend met een tuin, maar níet gezegend met groene vingers om alle planten en bloemen te laten floreren? Dan is ‘lasagne gardening’ de ideale manier om je borders in bloei te houden.

Het is namelijk een zeer handige, betaalbare én efficiënte manier van tuinieren.

‘Lasagne garderning’ eert zijn naam aan het gelijknamige gerecht lasagne. Het is namelijk een techniek waarmee je op een soort gelaagde manier te werk gaat. Deze lagen bestaan uit organische materialen, waardoor er lagen compost ontstaan. En dat zorgt voor een zeer vruchtbare grond waar planten en bloemen goed op kunnen groeien.

Onderhoudsvriendelijk

Maar dat is nog niet alles, want deze compostlagen zijn heel onderhoudsvriendelijk. En nog een mooie bijkomstigheid is dat onkruid er haast geen kans krijgt, waardoor je dus ook nauwelijks onkruid hoeft te wieden. Je kunt deze lagen heel gemakkelijk zelf creëren, en het is nog betaalbaar ook.

Aan de slag

Je kunt het niet zomaar overal in de tuin plaatsen, want het ‘lasagnebed’ moet minimaal zes uur per dag in direct zonlicht staan. Ook een vlakke ondergrond is belangrijk. Hierop kun je de lagen aanbrengen. Een laag moet bestaan uit bruin stikstof (gedroogde bladeren, takjes, hooi, karton of oude kranten) en een uit groen stikstok (koffiedik, gemaaid gras en oude mest.) Breng laag voor laag aan en bewater iedere laag goed. Doe dit tot de je lasagnebed zo’n 15 centimeter hoog is.

Eindresultaat

Vervolgens dek je dit geheel af en is het wachten tot de boel gaat composteren. Dat kan wel even duren, gemiddeld kost dit wel een half jaar. Maar is het goed gaan composteren tot losse aarde? Dan is je grond klaar en kun je vanaf nu zonder moeite en tijd de mooiste bloemen tot wasdom laten komen.

