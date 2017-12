Last van een haperende iPhone vandaag? Dít is de reden

Werkt jouw iPhone al de hele dag niet optimaal? En krijg je steeds een zwart scherm met een draaiend wieltje te zien? Je bent niet de enige: iPhonegebruikers over de hele wereld hebben sinds vannacht last van een bug in het besturingssysteem.

Om de haverklap wordt het beginscherm opnieuw geladen en is de smartphone even onbruikbaar. Als het scherm weer geladen is, moet de gebruiker telkens zijn toegangscode opnieuw invoeren.

Klachten

Het probleem wordt veroorzaakt door een datumbug. Gebleken is namelijk dat het is ontstaan na 00.15 uur op 2 december, afgelopen nacht dus. Helpdesks van Apple worden overspoeld met klachten.

Drukte in Apple-winkels

Dat er iets aan de hand was werd voor het eerst duidelijk in Australië en Nieuw Zeeland, waar het al een tijd dag is. iPhone-gebruikers melden zich daar in groten getale bij Apple-winkels.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook deze video:



Bron: NOS. Beeld: iStock