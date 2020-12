Slaap jij in de winter net wat langer uit? Je bent niet de enige, blijkt uit onderzoek. Gemiddeld slapen we in de winter een flink aantal minuten langer dan in andere seizoenen.

Uit onderzoek van de American Academy of Sleep Medicine blijkt dat maar liefst 34% van de ondervraagden in de winter langer slaapt. Dit wordt bevestigd door studies uit Japan en van de University of California.

Bij de Japanse studie werden 1388 mensen onderzocht. Zij vulden vragenlijsten in over hun nachtrust gedurende de winter, herfst, zomer en lente. De onderzoekers konden zo het slaapgedrag in verschillende seizoenen met elkaar vergelijken. De conclusie: hoe korter de dagen, hoe langer mensen in bed liggen. In de winter werd dus het langst geslapen. Dit gold vooral voor 40-plussers. Bij mensen jonger dan 40 jaar werden de verschillen in mindere mate waargenomen.

Daglicht

De Japanse studie lijkt dus te bevestigen dat daglicht ons slaapritme bepaalt. Om te kijken of dit echt zo is, deed de University of California een studie onder drie oervolkeren. Ze wilden weten of een samenleving zonder wekkers, elektrisch licht en werkschema’s ook langer slaapt in de winter. Het antwoord op die vraag: ja! De oervolkeren gingen op vergelijkbare momenten slapen én sliepen in de winter een stuk langer.

Klein uurtje langer

Hoeveel minuten we dan in de winter langer slapen? Volgens het onderzoek uit Californië is dat gemiddeld 56 minuten per nacht. Het is ook helemaal niet zo gek dat we behoefte hebben aan een klein uurtje extra slaap. Door minder daglicht op korte winterdagen, zijn we simpelweg vermoeider. Lekker vroeg onder de wol, dus!

Slaapproblemen? Pien en Juul delen 10 tips voor een heerlijke nachtrust

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Quest. Beeld: iStock