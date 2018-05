Last minute tickets voor The Lion King met €20 voordeel

Na anderhalf jaar en ruim 600 voorstellingen heeft The Lion King inmiddels 1 miljoen bezoekers getrokken, en dat moet natuurlijk groots gevierd worden.

Daarom ontvang je nu €20 feestelijk voordeel per kaart bij Theaterclub.nl, geldig voor alle voorstellingen t/m 31 mei 2018. Musical The Lion King nog niet gezien? Of wel, maar wil je stiekem nog een keer? 😉 Dan is dit je kans.

Kaarten bestellen

Met verbluffend mooie decors, prachtige kostuums en de bekende muziek van Elton John en Tim Rice beleef je gegarandeerd een onvergetelijke avond. Wacht dus niet langer, en bestel je kaarten hier.

Beeld: Deen van Meer