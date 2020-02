5x leuke last-minute valentijnscadeautjes

Het is alweer bijna Valentijnsdag. Heb je nog geen valentijnscadeautjes en weet je ook niet wat je in hemelsnaam moet kopen? Geen paniek. Wij hebben 5 leuke ideeën op een rij gezet.

Dagje weg

Niets is fijner dan een beetje quality time. Koop een mooie kaart en verras je lief met een dagje of je weekendje weg. Koop kaartjes voor een musical, volg samen een bakcursus of boek een stedentripje naar Wenen.

Goed boek

Is je partner een lezer? Doe dan een goed boek cadeau. Dit hoeft natuurlijk niet per se een leesboek te zijn. Je kunt ook kiezen voor een kookboek, fotoboek of een mooi notitieboekje. Wil je uitpakken? Dan is een e-reader ook een mooi cadeau.

Filmavondje

Valentijnsdag kun je ook prima thuis vieren. Plan een romantisch filmavondje in en maak samen een grote borrelplak met lekkere hapjes die je tijdens de film kunt opeten. Zorg ook voor genoeg drankjes: wijn, thee of warme chocolademelk met slagroom.

Fotoalbum

Maak een fotoboek van al jullie leuke momenten samen of kies een bijzondere vakantie uit. Fotoalbums kun je tegenwoordig makkelijk online maken, maar als je het leuk vindt om te knutselen kun je er natuurlijk ook voor kiezen om zelf een fotoboek in elkaar te zetten.

Interieur

Stiekem is het best fijn om valentijnscadeautjes te geven waar je zelf ook van kan profiteren. Als je weet wat de ander leuk vindt, is een interieurcadeautje altijd een goed idee. Je kunt het zo duur of goedkoop maken als je zelf wilt. Van leuke koffiemokken tot een luxe melkopschuimer.

