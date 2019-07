Libelle Legt Uit: Zijn last minute vliegtickets écht goedkoper?

Je hoort vaak dat wanneer je last minute een vliegticket scoort, je flink kunt besparen. Je zou dan aanzienlijk minder geld hoeven te betalen dan de normale vraagprijs. Maar klopt dit wel? Libelle zocht het voor je uit.

Last minute boeken houdt in dat je een paar dagen voor vertrek pas je ticket boekt in plaats van dit al maanden van tevoren te doen. Maar toch blijkt er al veel onduidelijkheid over de term zélf te bestaan.

Advertentie

Wat betekent ‘last minute’ eigenlijk?

Mirjam Dresmé van ANVR vertelt aan het AD dat er geen standaard definitie is voor de term ‘last minute’, en dat dit voor iedereen kan verschillen. “Last minute is meer een commerciële term”, vertelt ze. Mirjam laat weten dat het volgens haar helemaal niet direct betekent dat je ook een goedkopere prijs betaalt wanneer je een lasminute boekt, terwijl men dit wél steevast denkt.

Vroegboekkorting

Ook Maarten van de Wilde van reisbureau D-Reizen vertelt dat de prijs niet standaard lager ligt. “Vaak krijg je korting, maar het is niet gegarandeerd goedkoper” legt Maarten uit. “Prijzen worden mede bepaald door vraag en aanbod, dat verandert dagelijks.” Hij stelt dat je ook met vroegboeken juist flinke kortingen kunt krijgen.

Populaire reisdagen

Ook is het zo dat op het laatste nippertje boeken kan zorgen voor hogere in plaats van lágere kosten. Dit komt omdat de populaire vertrektijden of -dagen dan vaak al volgeboekt zijn. Als je flexibel bent qua vertrektijden kan last minute boeken nog enigszins voordelen met zich meebrengen. Maar wanneer je vastzit aan vakantieperiodes, is het toch aan te raden vroegtijdig te boeken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock