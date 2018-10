Met déze plant jaag je spinnen het huis uit

Nu het buiten kouder wordt, zoeken spinnen binnen de warmte op. Wil je deze achtpotige wezens niet tegenkomen? Dit plantje kan helpen.

Spinnen hebben namelijk een ontzettende hekel aan de geur van munt. Hoe meer je huis naar munt ruikt, hoe minder spinnen er te vinden zijn, blijkt uit onderzoek.

Kopje muntthee

Mocht je ergens een grote spin hebben gespot, dan kun je het beste een kopje verse muntthee in de buurt zetten. De kans is groot dat de spin er binnen no-time vandoor is. Ook kun je ervoor kiezen om hier en daar wat muntplanten in huis te zetten, om te voorkomen dat spinnen überhaupt je huis betreden.

Bron: Elle. Beeld: iStock.