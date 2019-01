Lastig om je planten echt goed te verzorgen? Volg dit stappenplan

Je doet zo je best om goed voor je – met liefde uitgezochte – planten te zorgen en toch zien ze er lang niet altijd gezond uit. Herkenbaar?

Je planten (wekelijks) water geven, het klinkt zo eenvoudig. En dat is het ook, als je er maar wel aan denkt. Bovendien komt er meer kijken bij het goed verzorgen van je planten. Wij helpen je een handje met dit groene stappenplan. Is binnenkort iedereen jaloers op jouw jungle in huis.

1. Op gevoel

Een schema maken voor het water geven van je planten? Welnee, je kunt beter je planten goed leren kennen. Zoek op welke verzorging elke specifieke plant nodig heeft. En laat vooral dat schema los.

2. Chef plantenverzorger

Wat wél handig is: even afstemmen met eventuele huisgenoten wie de planten water geeft. Wie slim is, kiest één chef plantenverzorger om te voorkomen dat je planten verdrinken.

3. Check de aarde

Voel om de paar dagen even aan de aarde om te checken of het al droog is. Het blijft soms lastig inschatten wanneer je planten precies water nodig hebben. Dat is niet altijd exact één keer per week. Voelt de bovenkant van de aarde droog en kruimelig aan? Hup, water erbij. Twijfel je? Een droge plant weegt minder dan een plant met veel vocht.

4. Balans

Wees niet té enthousiast met het water geven van je planten. Is de aarde van je plant continu nat? Dan heb je ‘m wellicht iets té enthousiast water gegeven. Een klein beetje vochtig is goed.

5. Giet overtollig water weg

Als je eenmaal hebt geconstateerd dat je plant verdrinkt, gooi dan het teveel aan water zo snel mogelijk weg. Je voelt ‘m al aankomen: anders verdrinkt je plant, en dat is juist wat je níet wilt.

6. Temperatuur van het water

Planten kunnen schrikken van te koud water. Ja, echt. Geef je planten altijd lauw water; vooral tropische planten hebben hier baat bij.

7. Mee met de seizoenen

Ook je planten kunnen een lichte winterdip ervaren; in dit seizoen groeien ze vaak minder hard. En een plant die minder hard groeit, heeft óók minder water nodig. Staat je plant de hele dag in een verwarmde ruimte? Let dan wel extra op: die kunnen dan wel weer sneller uitdrogen. Aha.

Libelle’s tuinvlogger Loes weet gelukkig ook álles over planten. In deze video legt ze nog eens fijntjes uit hoe je je planten het beste water geeft:

Bron: Flaironline.nl. Beeld: iStock