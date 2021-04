We zijn altijd op zoek naar manieren om huishoudelijke taken sneller en makkelijker te maken. Wassen kost met het gebruik van de wasmachine en droger niet zoveel moeite meer, maar soms heeft de was nog een extra reinigingsbeurt nodig. Dat is waar je volgens het internet laundry stripping voor nodig hebt.

Laundry stripping is een van de populairste schoonmaaktrends op TikTok. Het is eigenlijk niet meer dan het grondig weken van de was. Dat is natuurlijk niet nieuw, maar door een viral video is het weer helemaal terug om je was te laten weken in bad om bijvoorbeeld resten van wasmiddel, wasverzachter en andere viezigheid te verwijderen. Inmiddels is deze trend zo populair dat de video’s over dit onderwerp al 57 miljoen keer bekeken zijn.

Populaire schoonmaaktrend

Iedereen vraagt zich na het kijken van de populaire video’s van badkuipen gevuld met vies, bruin water af of de handdoeken in de kast wel zo schoon zijn als ze lijken. Als we de video’s mogen geloven houden bijvoorbeeld handdoeken en vloerkleden veel onzichtbaar vuil vast. Maar is laundy stripping dan echt de beste manier om je was schoon te krijgen? En hoe doe je dat dan precies?