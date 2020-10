Als je de woning van Laura Hofenk (34) binnenkomt, lijkt het net alsof je een stap terug in de tijd neemt. Het huis waar ze woont met katers Jaro en Jisse is tot in de kleinste details in jaren ’70 stijl ingericht. “Met minder dan écht jaren ’70 neem ik geen genoegen.”

De seventies hebben voor Laura iets magisch en dat is terug te zien in haar interieur. Ze verhuisde 2,5 jaar geleden naar het huis waar ze nu in woont en begon met een modern interieur met onder meer spullen van de IKEA. “Na twee jaar was alle moderniteit wel de deur uitgewerkt. Het ging heel organisch ik had nooit gedacht dat mijn huis bruin en oranje zou worden.”

Dol op plastic

Laura werd verliefd op de seventies, omdat dit tijdperk volgens haar veel mooie elementen in zich heeft. “Het design uit die tijd is fantastisch. Het kenmerkt zich door hysterische prints en organische vormen. Dat kun je allemaal door elkaar heen gebruiken, niets is te gek. Ze waren ook dol op het gebruik van plastic. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is van plastic. Maar wel op zo’n manier geproduceerd dat het nu, vijftig jaar later, nog steeds intact is.”