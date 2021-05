Lavendelstruiken zijn prachtige planten die je tuin voorzien van kleur én een lekkere geur. Maar hoe verzorg je ze en wat zijn de beste tips bij het snoeien?

Een jaarlijkse snoeibeurt is belangrijk om langdurig van je lavendelplanten te kunnen genieten. Twee keer per jaar snoeien is nóg beter.

Nieuw leven inblazen

De eerste keer is zodra de strengste vorst voorbij is, dus rond april of mei. Je kunt de plant dan flink snoeien, tot zo’n 10 à 15 centimeter boven de grond. Zorg altijd dat er nog wat blad aan de takken blijft zitten, want anders loopt de plant niet meer uit.