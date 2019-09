Libelle Legt Uit: is lavendel echt gevaarlijk voor katten?

Lavendel vermindert stress bij mensen, maar blijkt daarentegen hartstikke gevaarlijk te zijn voor katten. Klopt dit eigenlijk wel?

Lavendel is een prachtige plant met paarse bloesem. Veel mensen zijn dol op de geur en worden er rustig van. Toch kun je ‘m maar beter uit de buurt houden van je kat, want lavendel is inderdaad erg giftig voor katten.

Braken

Toch blijken bepaalde vormen van de plant gevaarlijker voor je kat te zijn dan andere. Wel kan elke vorm van lavendel je kat ziek maken. Daarom kun je beter geen lavendelplant in huis nemen of je kat aaien als je zojuist lavendel hebt aangeraakt. Wanneer katten in de buurt komen van lavendel kunnen ze gaan braken, diarree krijgen of weigeren te eten. Bovendien kunnen ze misselijk worden, een lage hartslag krijgen of ademnood ervaren. Gelukkig is het meestal niet dodelijk en kan het effectief worden behandeld.

Lever

Essentiële olie gemaakt van lavendel is misschien wel de gevaarlijkste variant. Essentiële oliën verdampen makkelijk, wat betekent dat ze snel absorberen als ze op de huid worden uitgesmeerd. Deze snelle opname is van toepassing op zowel mensen als dieren. Maar katachtigen hebben niet het enzym dat nodig is om de essentiële olie af te breken. Mensen wél. Kortom: katten kunnen de olie vol lavendel niet ontgiften, waardoor de olie je kat ziek kan maken.

Goed wassen

Mocht je per ongeluk een paar druppels op zijn of haar vacht hebben gemorst? Of mocht je per ongeluk zowel lavendel als je kat hebben aangeraakt? Dan kun je de vacht het beste zacht met warm water en katvriendelijke shampoo wassen. Blijf je kat ook goed in de gaten houden en let op symptomen als braken en diarree. Heb je het idee dat ‘ie zelfs een paar druppels essentiële olie heeft gedronken? Ga dan voor de zekerheid even langs de dierenarts.

Naast lavendel zijn er nog wat dingen erg gevaarlijk voor je viervoeter, namelijk aloë vera, kamille, kaneelolie, bieslook, pijnboomolie, pepermuntolie, citrusolie, eucalyptus en sint-janskruid.

Wil je een heerlijke geurende tuin? Deze planten ruiken het lekkerst:

