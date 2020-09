Wat is de leeftijd van je kat in mensenjaren? ZÃ³ reken je dat uit

Vergeet de oude richtlijn dat je de leeftijd in mensenjaren van je kat uitrekent door elk poezenjaar met zeven te vermenigvuldigen. Hierbij worden er namelijk verschillende aspecten niet overwogen die wel effect hebben op de ‘mensenleeftijd’ van je kat.

Volgens Cat Care is de kat na één jaar net zo ver in haar ontwikkeling als een 15-jarige persoon, en na twee jaar net zo ver als een 24-jarig persoon. Vanaf dit moment is de kat volwassen en komt ieder volgend jaar overeen met zo’n vier tot vijf mensenjaren, zoals deze poster laat zien.

Is Luna of Simba dus bijvoorbeeld 10 jaar, dan komt ongeveer overeen met een mens die de leeftijd van 56 bereikt.

Levensfasen

Nog zo’n feitje in de categorie ‘ik wist niet dat ik dit zo graag wilde weten’: de levensfase van je poes. Is Simba nu eigenlijk een kind, junior, volwassene, senior, bejaarde of hoogbejaarde? En vanaf welke leeftijd zou je de gezondheid vaker moeten monitoren door een dierenarts?

Kind: 0 tot 4 maanden

De kitten groeit en ontwikkelt zich heel snel.

Junior: 5 maanden tot 1 jaar

De kat bereikt in deze periode zijn volledige groei en went aan zijn huis.

Volwassen: 1 tot 6 jaar

De kat is nu volwassen, zowel fysiek als in gedrag en vaak gezond en actief.