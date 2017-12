Stellen die na deze leeftijd trouwen hebben meer kans op een scheiding

Dacht je dat je er goed aan deed om op latere leeftijd in het huwelijksbootje te stappen? Volgens onderzoekers van de Universiteit van Utah is dat juist géén goed idee. Er bestaat namelijk wel degelijk zoiets als ‘te lang wachten’.

Socioloog Nick Wolfinger van de Amerikaanse universiteit zocht uit of er een verband is tussen de leeftijd waarop je trouwt en het aantal scheidingen. Hij concludeerde dat als je op 20-jarige leeftijd in het huwelijksbootje stapt, je 50% meer kans hebt om te scheiden, dan wanneer je zou trouwen op je 25e. Elk jaar dat je langer wacht, neemt de kans op een scheiding met 11% af.

Maar… als je eenmaal de 32 bent gepasseerd en je trouwt dan nog, neemt de kans op een scheiding op jaarbasis echter opeens met 5% toe!

Geen paniek

Begin je na het lezen van dit bericht lichtelijk in paniek te raken? Niet doen. Wolfinger laat weten dat het moeilijk is om conclusies betreft dit onderwerp te trekken.

Bron: Grazia. Beeld: iStock