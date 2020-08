Lege hoekjes in huis? Met deze 5 tips fleur je ze op

Iedereen heeft wel van die lege hoekjes in huis waarvan je niet goed weet wat je ermee moet. Zonde, want dit is ruimte die je nou juist goed kunt benutten.

Met deze vijf tips geef je die vergeten hoeken in huis een make-over:

Maak van een lege hoek een leeshoek waar je heerlijk kunt ontspannen. Zet een loungestoel neer, tik in de kringloopwinkel een lectuurbak op de kop en timmer eventueel een plankje aan de muur waarop je al je favoriete boeken kunt zetten.

A post shared by Aneth Parintosa (@anethparintosa) on Jul 10, 2020 at 5:29pm PDT

View this post on Instagram

Botanisch hoekje

Tover die ellendige lege hoek in de woonkamer om tot een botanisch paradijs. Zet mooie kamerplanten neer en wissel af tussen grote en kleinere exemplaren. Kies eventueel voor een kruk of bankje waar je de planten op kunt zetten. Zo creëer je een eigen mini-jungle in je huis.

View this post on Instagram A post shared by EliseH (@2ndhand4life) on Mar 18, 2020 at 9:04am PDT

Mooie opbergmanden

Lege plek in de slaapkamer? Zet mooie opbergmanden neer. Geen standaard grijze bak, maar een eyecatcher in een kleur waar je blij van wordt of een rotan exemplaar. Met deze tip verberg je de lege hoekjes én houd je de slaapkamer beter opgeruimd.

View this post on Instagram A post shared by Oud Pakhuis | Anne (@oudpakhuis) on Jun 17, 2020 at 10:01pm PDT

Grote spiegel

In een lege hoek kun je altijd een grote, staande spiegel neerzetten. Dit laat de kamer ook nog eens groter lijken. Decoreer met een mooi kleed en accessoires, zodat het een extra gezellige plek wordt.

View this post on Instagram A post shared by Oficjalny Sklep Internetowy (@the2f_ff) on Aug 24, 2020 at 7:12am PDT

Kruidentrolley

Voor alle keukenprinsessen die nog lege hoekjes in de keuken hebben: zet een kruidentrolley neer. Houd het netjes door de kruiden in weckpotten te stoppen met een labeltje. Daarnaast kun je de trolley aanvullen met eetbare planten, zoals basilicum en munt. Je kunt er natuurlijk ook een koffie- of dranktrolley van maken.

View this post on Instagram A post shared by Frauke 🌙 (@thelifefactory) on Mar 30, 2020 at 10:33pm PDT

Op deze 3 manieren style je jouw open kast in de woonkamer:

Shop de mooiste items voor in huis:

Elke dag de beste berichten van Libelle in je mailbox? Dat kan!

Bron: Woonsfeervol, Roomed. Beeld: iStock