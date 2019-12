Wees er op tijd bij: kans op lege schappen rondom kerstdagen

Ben jij zo iemand die op het laatste moment het lekkers voor het kerstdiner nog moet inslaan? Dan doe je het dit jaar beter tóch iets eerder allemaal, want de kans bestaat dat een groot deel van de schappen in de supermarkt deze kerstdagen leeg is.

Actiegroep Farmers Defence Force heeft namelijk aangekondigd dat ze de distributiecentra van supermarkten willen blokkeren. En dát kan grote impact hebben, voorspelt Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) aan Hart van Nederland.

Advertentie

Grote impact

“Supermarkten zetten zich alvast schrap voor eventuele acties”, laat Jansen weten. “Maar we willen voorkomen dat die acties ook gaan plaatsvinden. Zulke acties zullen grote impact hebben. Zo bestaat de kans dat schappen leeg zijn op de dagen voor Kerst. Bij sommige producten kun je nog ‘schakelen’, maar dat lukt minder goed bij bijvoorbeeld versproducten”, vervolgt hij.