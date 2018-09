Lege telefoon? Gebruik een citroen!

Je telefoon opladen met een citroen: het klinkt een beetje onwaarschijnlijk, maar het kan écht. Als je dus een keer geen stopcontact in de buurt hebt maar wel een citroen, dan is deze tip de moeite waard!

Echt volledig opladen zal niet gaan met een citroen, maar je telefoon gaat in ieder geval weer aan.

Zuur in citroen

Hoe het werkt? Nou eigenlijk heel simpel: snijd de citroen in tweeën en stop het ene pinnetje van de oplader in de ene helft en het andere pinnetje in de andere helft. Het zuur in de citroen zou vervolgens hetzelfde werken als het zuur in een accu.

Hier nog even een handige uitleg:

Bron: YouTube. Beeld: YouTube/iStock