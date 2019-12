Dit Instagram-account verzamelt foto's van lege verpakkingen (om een hilarische reden)

Je verheugt je al de hele dag op die chocoladereep die thuis in de voorraadkast op je ligt te wachten. Om eenmaal thuis een aangevreten stuk te treffen waarvan je partner – heel attent – een halve chocoladeflinter voor je heeft achtergelaten.

Of: die lege pindakaaspot. Ja, er zit inderdaad nog een restje pindakaas in. Een restje waar je wat aan hebt als je een muis bent die muizenhapjes eet van muizencrackers, misschien. Ook een klassieker: de halve avocado die in de koelkast is getransformeerd tot bruine avocadomoes. En in dezelfde categorie noemen we de lege strip paracetamol, het halve vel wc-papier en de laatste 3 druiven.

Advertentie

Voedselachterblijvers waar je precies niks mee kunt. Al ben jij dan wel degene die de lege verpakking vervolgens in de kliko mag bonjouren. En precies aan die frustratie, is dus een heel Instagram-account gewijd.

Mannenbeetjes

Herkenbaar? Schrale troost: je bent niet alleen. Het Instagram-account ‘Mannenbeetjes’ wijden hun hele pagina aan deze treurige net-niks-restanten. Misschien dat de hint eindelijk aankomt als je die met je partner deelt. En zo niet: een geheime voorraadkast is toch zo gek nog niet.

Heb je wel een goede hoeveelheid eten overgehouden wat zonde is om te gooien? Daar weet kliekjeskoningin Chanan wel raad mee.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram/Mannenbeetjes. Beeld: iStock, Instagram.