Waarom legopoppetjes er binnenkort misschien heel anders uit gaan zien

De kans is groot dat de legopoppetjes er binnenkort anders uit gaan zien. Speelgoedfabrikanten moeten rolbevestigend speelgoed onder de loep gaan nemen.

Dat zegt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Discriminatie

In Frankrijk zal volgend jaar een einde komen aan de indeling ‘jongens’ en ‘meisjes’ in speelgoedwinkels. In folders mag dan niet meer per sekse worden geadverteerd. Daarnaast mag het winkelpersoneel ook niet meer vragen of het cadeau voor een jongen of meisje is. Het moet allemaal genderneutraal worden, zodat het niet ‘discrimineert’.

Verandering

Volgens Van Engelshoven maken speelgoedfabrikanten veel gebruik van stereotypische rolmodellen. “Meisjes zijn verzorgend, jongens avontuurlijk”, legt de minister uit. Daar moet verandering in komen. Door speelgoed, zoals lego, niet meer specifiek voor meisjes of jongens te maken, moet dit probleem worden opgelost.

Financiële onafhankelijkheid

De reden is dat volgens de minister alle genderstereotypen hiervoor zorgen dat vrouwen ongewild vast komen te zitten in parttime banen en zich niet meer persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen. Bovendien kunnen ze, door financiële afhankelijkheid, niet echt meer uit een relatie stappen als ze dat willen.

