Mooi, die dikke laag sneeuw op je dak, maar het kan ook ellende als lekkage en mogelijk zelfs instorting veroorzaken. Hoe voorkom je dit? En wat als je al te laat bent?

Dit moet je doen als sneeuw jouw huis de baas dreigt te worden.

Door de sneeuwval van de afgelopen dagen ligt er op jouw dak vast ook een witte laag. Maar laat het daar niet te dik worden. Sneeuw en ijs kan de dakgoot, het hemelwaterafvoer en de regenpijp blokkeren. Zodra het dooit, kan het smeltwater dan nergens naartoe en zoekt het z’n weg je huis in. Met als gevolg: lekkage.

Het is vooral oppassen geblazen als je dakpannen hebt. Zeker met de combinatie van wind en sneeuw van de afgelopen dagen. Stuifsneeuw of sneeuwjacht, heet dit. Die sneeuw kan makkelijk tussen je dakpannen en in hoekjes komen, waardoor je lekkage kunt krijgen. En als er sneeuw op die dakpannen ligt én je afvoer geblokkeerd is, kan die lekkage alleen maar erger worden zodra het gaat dooien.

Instorting

Daarnaast kan sneeuw zich door de wind ook flink ophopen en daardoor zwaarder en zwaarder worden. In het ergste geval kan een dak hierdoor instorten. Nou zijn de meeste Nederlandse huizen volgens strenge regels gebouwd en kunnen ze tegen flink wat sneeuw. Je kunt er dus vanuit gaan dat je goed beschermd bent tegen instorting. Maar je zult maar net die pechvogel zijn, zoals deze bewoner:

Met een plat dak loop je misschien iets meer risico. “Het voordeel van een schuin dak is dat de sneeuw in principe vanzelf wegglijdt, zeker als het gaat dooien”, legt dak- en geveladviseur Maurice van Riel ons hierover uit. Bij een plat dak is dit moeilijker, waardoor sneeuw, zeker zodra de dooi inzet, op een bepaald punt topzwaar kan worden.

Dak op tijd sneeuwvrij maken

Ligt er al dagen achter elkaar een dik pak sneeuw van zo’n twintig tot dertig centimeter op je dak, dan is het goed om dit scherp in de gaten te houden. Daar zit je met de stuifsneeuw van de afgelopen dagen sneller aan dan je misschien denkt. Het zit ‘m vooral in een goede afvoer. Zorg dat je dakgoot, hemelwaterafvoer en regenpijp goed schoon en open zijn, zodat smeltwater makkelijk kan wegstromen als het straks gaat dooien. Ook houd je hiermee de kans dat de afvoer bevriest zo klein mogelijk. De voorbereiding hiervan moet je in het vervolg eigenlijk al aan het eind van de herfst doen, om te voorkomen dat er bijvoorbeeld nog bladeren en ander vuiligheid in de pijpen zitten.

Hulp inschakelen

Ben jij bang dat je aan de max zit qua hoeveelheid sneeuw op je dak? Of heb je misschien zelfs al lekkage? Dan is het dus tijd om actie te ondernemen. De veiligste manier is door een dakdekker en/of loodgieter in te schakelen. Vind je die te duur, dan kun je zelf aan de slag gaan met een bezem en een ladder. Maar sneeuw van je dak halen is een risicovolle klus. “Je kunt een lelijke val maken, zeker vanaf bijvoorbeeld 2,5 tot 3 meter”, waarschuwt Maurice. En om erge(re) lekkage te voorkomen, kun je het het best maar in één keer goed laten doen.

Hoe je met sneeuw je vloerkleed schoon en glanzend krijgt:

Bron: NPO Radio 1, Editie NL, huis-tuin-en-info.nu. Beeld: Getty Images.