We sluiten de lente zomers af: het wordt wéér strandweer

De officiële weercijfers daargelaten lijkt dit nu al een van de mooiste zomers in jaren te zijn. En die zomer is nog helemaal niet begonnen. Wat er komen gaat weten we natuurlijk niet, maar wat we wel weten is dat we deze lente zomers af gaan sluiten.

Aanstaande woensdag is het de laatste lentedag en die laatste dag belooft een prachtige dag te worden. Voor één dag loopt de temperatuur lokaal weer op tot 28 graden. Een stranddag, dus. Want de zon schijnt flink en er staat ook nog eens weinig wind.

Koelere lucht

Helaas lijken we wel na één dag alweer afscheid te moeten nemen van het mooie weer. Donderdag draait de wind volgens Weerplaza en daardoor wordt het een stuk bewolkter. Tel daar een stroom koelere lucht bij op en de temperaturen komen nog maar uit op 19 tot 23 graden. Een normaal begin van de maand juni, volgens de weersite. Maar een stuk minder warm dan de afgelopen weken.

Neerslagtekort

Droog blijft het zeer waarschijnlijk wel de komende tijd. Doordat het de laatste tijd zo warm is geweest, is er al een neerslagtekort, maar ook deze week zal er niet veel regen vallen. Er wordt zelfs al gesproken over amper regen tot begin juli. Daarmee zal 2018 de boeken in gaan als een van de droogste jaren sinds het gemeten wordt.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.