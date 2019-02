Haal de lente in huis: zo plant je bloembollen én onderhoud je ze

Bijna lente! We kunnen niet wachten en daarom zetten we het huis het liefst alvast vol met mooie bloembollen. Maar hoe zorg je dat ze mooi worden én blijven?

Bloembollen zijn rare types. Ze komen in het voorjaar op om uitbundig te bloeien en houden zich in de zomer stil onder de grond. In de droge bol zit al het reservevoedsel dat de bloem nodig heeft. De bloemen hebben eerst een koude periode nodig om ‘wakker’ te worden. Kwekers bootsen dit natuurlijke proces na door de bollen een tijd in een koelhuis te bewaren. Nadat ze uit de koeling zijn gehaald, beginnen de bollen uit te lopen en kunnen wij in huis van de lentebloeiers gaan genieten.

Advertentie

Bol in zicht

Niet alleen de bloemen, ook de bolletjes mogen gezien worden. Zet de bollen in een glazen schaal en dek ze af met mos. Bollen hebben regelmatig water nodig, giet dit op het mos. Om de bollen met de wortels goed te zien, kun je ze ook in een glazen schaal met een laagje water zetten. Zorg dat de wortels onder water staan, maar de bollen zelf niet. Ververs het water regelmatig. Bollen in een pot of schaal blijven ongeveer twee weken mooi, daarna zijn ze uitgebloeid. Op een plek midden in de kamer, uit de zon, staan ze het langst.

Hé, een hyacint

Het groeiproces van bol tot bloem is goed te zien als je een hyacintenbol in een glas water doet. Zorg dat de bovenkant van het glas even breed is als de bol. Vul het glas met water en hang de bol in het glas. Zorg dat het water de bol net niet raakt. Zet het glas met de bol in een donkere koele ruimte van ongeveer 10 °C. Als de groene punt die uit de bol gaat groeien twee vingers hoog is, kan de bol naar een lichte, warme plek worden verplaatst. Hyacinten in een glas bloeien ruim twee weken en geuren heerlijk.

Tip: Hyacinten in een pot kunnen ook verder groeien in een glas. Haal ze voorzichtig uit de pot, spoel de wortels schoon en hang ze in een glas of vaas. De schil van de hyacintenbol kan voor wat jeuk zorgen, dus doe wel even handschoenen aan.

Na de bloei

Gooi de uitgebloeide bollen niet weg, maar plant ze tweemaal de boldiepte in de tuin. Laat de bladeren helemaal afsterven en doe er een handje organische mest bij. Volgend voorjaar zullen de bloemen weer opkomen en kun je in de tuin van ze genieten. Tulpen- en hyacintenbollen kunnen niet meteen de tuin in: deze moeten op een droge plek ‘overzomeren’ en kunnen pas in het najaar worden geplant.

Tekst: Marie Tromp. Fotografie: Anna de Leeuw. Styling: Jet Krings