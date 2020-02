Het lijkt erop dat de lente dit jaar vroeg begint: 'In maart al 20 graden'

Dat het warmer dan gebruikelijk is, heb je waarschijnlijk al gemerkt. Geen sneeuw te bekennen en de eerste zonnestralen lijken steeds al tussen de bomen door te piepen. Meteoroloog Yannick Damen bevestigt het voorlopen van de natuur: ‘Het voorjaar start vroeg en in maart kan het al 20 graden worden.’

‘Ook de rest van de lente laat regelmatig rustig, warm en droog weer zien’, stelt de meteoroloog van Weeronline.

Droge periodes

Het weerpatroon van deze winter lijkt zich door te zetten in de lente. En dat is uitzonderlijk. ‘Daarbij komt de wind vaak uit het zuidwesten en weet warme lucht ons land te vinden’, aldus Damen. ‘Hogedrukgebieden houden neerslagzones meestal bij ons weg en dat betekent dat er lange droge periodes zullen zijn.’ Oftewel: deze lente zal er aanzienlijk minder regen zijn dan normaalgesproken. Regionaal is dat vooral te merken. Zo staat het grondwater in het zuiden en oosten flink lager dan normaal.

Hoe zal de lente eruit zien?

‘Maart en april worden de maanden met de grootste temperatuurafwijking ten opzichte van normaal. Het is dan 1 à 2 graden warmer dan gebruikelijk.’ Dit betekent dat we warme en zonnige dagen gaan krijgen in maart en april, maar ook regenachtige (die hadden we helaas kunnen verwachten). Mei is andere koek: ‘Dan lijkt noordwestenwinden te domineren.’ Dat kan kille dagen opleveren met veel bewolking.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock