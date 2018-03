Lente nog lang niet in zicht: volgende week weer kans op sneeuw

Als je al zin hebt in een dagje op het strand of op het terras, dan zul je nog even geduld moeten hebben.

Want het wordt weer koud. Heel koud, zelfs. Volgende week gaat het weer vriezen en ligt de temperatuur ’s nachts rond de min twee. Overdag is het zo’n 3 graden, maar is er wel weer kans op sneeuw. Zeker woensdag wordt het bibberen en is een dikke winterjas absoluut nodig.

Afwachten

Eerst kunnen we nog genieten van een klein snufje lente dit weekend. Het wordt zaterdag rond de 11 graden. Zaterdagnacht gaat de zomertijd in, en op de eerste dag van de zomertijd, zondag, wordt het 8 graden op de Wadden en 12 graden in het zuiden. Wat voor weer het met Pasen wordt, is nog moeilijk te zeggen. Het kan nog alle kanten op. De voorspellingen wisselen daarom behoorlijk en de temperatuur schommelt tot nu toe zelfs tussen de 3 en 21 graden. Kortom: daar is nog weinig zinnigs over te zeggen.

Koude lente

Verder is maart overigens een vrij koude maand. Vergeleken met januari is maart namelijk een stuk frisser. In januari was de gemiddelde temperatuur 5,6 graden, vergeleken met 3,1 graden normaal. In maart is het tot nu toe gemiddeld 4,2 graden – een stuk kouder dus dan de gemiddelde temperatuur in januari. Normaal gesproken is het maart 6,2 graden gemiddeld. Op 17 maart was het zelfs de koudste 17 maart ooit gemeten.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock