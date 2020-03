Achter de wolken schijnt de zon: het wordt een paar dagen écht lente

Het zijn gekke tijden nu ons land sinds zondagmiddag grotendeels ‘op slot’ is gegaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Toch een beetje positief nieuws: het wordt de komende dagen heerlijk lenteweer.

En hoewel we natuurlijk zoveel mogelijk thuis blijven en social contact vermijden, kan het nooit kwaad om in je tuin, op je balkon of uit je slaapkamerraam een paar extra zonnestralen te vangen.

Zonder jas

Weerbureaus laten weten dat de zon zich de komende dagen volop laat zien. En dat brengt fijne temperaturen met zich mee. Vooral dinsdag en woensdag beloven mooie dagen te worden. Ook blijft het droog en wordt het in heel Nederland tussen de 10 en 15 graden. In het zuidoosten van ons land kan het woensdag wel 18 of 19 graden worden. Prima weer om zonder jas (of zelfs met korte mouwen) wat vitamine D te pakken.

Helaas is deze lentepiek maar van korte duur. Aan het einde van de week gaat de wind namelijk draaien en komt er weer vrij veel koude lucht onze kant op. Mocht je dus de kans hebben om een beetje van het zonnetje te genieten, pak ‘m dan met beide handen aan.

Is jouw tuin al klaar voor de lente? Tuinvlogger Loes laat zien hoe je het best een boompje met kale wortels kunt planten. Want hoe diep moet je ‘m precies in de grond zetten? En hoe groot moet het gat zijn?

Bron: Weeronline. Beeld: iStock