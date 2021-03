De lente is begonnen! Volgende week misschien boven de 20 graden

Discriminatie is een onderwerp waar veel over gesproken wordt. Het is een feit dat vrouwen en mensen van kleur geregeld anders behandeld worden. Vroeger was het nog een moeilijk onderwerp om te bespreken, nu is er online én offline steeds meer ruimte voor discussie. Libelle deelt zes kijktips die ingaan op discriminatie en racisme.

Pak je kleedje, wat snacks en trommel je zoon, dochter of partner op om één van de volgende documentaires, films of series te bekijken. Of houd een marathon.

When They See Us

Dit is een serie die gebaseerd is op een waargebeurd verhaal. Je ziet hoe vijf zwarte jongeren, ook wel de Central Park Five genoemd, onterecht veroordeeld worden voor een zeer zware (seksuele) mishandeling van een vrouwelijke jogger. In de vier afleveringen zie je hoe de jongens in 1989 bekennen schuldig te zijn, maar later blijkt dat de politie ze heeft gedwongen om dat te toen. In 2003 zijn de jongens alsnog vrijgelaten.

When They See Us bekijk je via Netflix.

Miss Representation