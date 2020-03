Lenteweer op komst: we kunnen eindelijk afscheid nemen van de herfst

Al sinds oktober hebben we voor ons gevoel alleen nog maar te maken gehad met regen, harde wind en zelfs verschillende stormen. Daar lijkt nu eindelijk een klein beetje verandering in te komen: er is lenteweer op komst.

Op sommige plekken kan het kwik zelfs richting de 20 graden stijgen.

Advertentie

Nat

We kunnen niet ontkennen dat het de afgelopen periode behoorlijk nat was. Weerman Wilfred Janssen van Weerplaza vertelt dat deze periode goed is geweest voor het grotendeels oplossen van droogteproblemen. Maar een hoop mensen zijn inmiddels wel klaar met de natte dagen.