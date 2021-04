Klaar met de kou? Goed nieuws: vanaf déze dag kun je lenteweer verwachten

Na een aantal dagen met stralend weer werden we ineens verrast door sneeuwval met Pasen. Ben jij helemaal klaar met die kou? Dan heb je geluk. De lente komt eraan! Wij vertellen je wanneer je lenteweer kunt verwachten.

Hoewel sneeuw in april niet bepaald bijzonder is, hadden de meesten van ons de winterse buien niet verwacht. Zeker niet omdat we vorige week juist een zomers voorproefje kregen met temperaturen rond de 25 graden. Tja, april doet wat ‘ie wil…

Of je de sneeuwval nou een aangename verrassing vond of er al lang niet meer op zat te wachten, er is hoop op lenteweer! Hiervoor moet je nog wel heel eventjes geduld hebben. Vanaf de tweede helft van volgende week zullen de temperaturen pas gaan stijgen. Eerst moeten we nog door een koud weekend heen mét kans op opnieuw winterse buien.

Weekend met winterse buien

De komende dagen blijft het nog even koud. Vrijdag wordt het zo’n 8 à 10 graden en ook in het weekend krijgen we te maken met koude lucht vanuit het noorden. In het weekend is er ook kans op flinke neerslag en zelfs een winterse bui. Na het weekend nemen de regenkansen af en gaan we het zonnetje steeds meer zien.

Hogere temperaturen

Tot en met dinsdag liggen de temperaturen nog tussen de 8 en 11 graden, maar vanaf woensdag wordt het warmer. Dan komen we eindelijk weer in de buurt van temperaturen die normaal zijn voor de tijd van het jaar, zo richting de 15 graden. Weer.nl laat weten dat ze vanaf volgende week donderdag echt lenteweer in de berekeningen zien. Wel kan het warmere weer gepaard gaan met forse buien.

Haal de lente in huis met dé bloementrends voor het voorjaar:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weer.nl. Beeld: Getty Images