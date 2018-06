Waarom iedereen een lepel suiker in z'n tuin zou moeten leggen

De Britse bioloog en televisiemaker Sir David Attenborough (92) deelde onlangs een bericht op Facebook dat momenteel de wereld overgaat.

In de post vertelt hij dat de bijenpopulatie in de afgelopen vijf jaar met eenderde is gedaald en dat wanneer bijen van de aardbodem verdwijnen, mensen nog maar vier jaar te leven zouden hebben. De reden daarvan is dat bijen planten en gewassen bestuiven en wij daar letterlijk de vruchten van plukken. Zonder bijen hebben wij geen appels, tomaten, aardbeien, bessen, courgettes, paprika’s, noem maar op. En vogels en andere dieren zouden geen zaden en bessen meer hebben om te eten.

Alle reden dus om de beestjes een handje te helpen. En dat kan al op een heel makkelijke manier, aldus Attenborough. “Bijen kunnen moe worden en hebben dan simpelweg geen energie meer om naar hun korf terug te keren. Dat kan ertoe leiden dat ze vertrapt of weggevaagd worden. Een uitgeputte bij kan op krachten komen met een mengsel van suiker en water. Meng daarvoor twee eetlepels witte kristalsuiker met een eetlepel water en leg dit op een plek die bereikbaar is voor de bij.”

Hij sluit af met de vraag zijn bericht te delen, zodat mensen zich hiervan bewust worden. Bijna een half miljoen (!) mensen luisterden al naar zijn oproep.

Bron: Facebook. Beeld: iStock