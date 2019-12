Let op als je gaat gourmetten: na 2 uur moet je dít doen

Gourmetten is gezellig en past goed bij het einde van het jaar. Lekker samen zijn en samen lang tafelen.

Toch is dat lange tafelen gevaarlijk tijdens de gourmet. Want na 2 uur zou je al het vlees dat je nog niet op hebt gegeten weg moeten gooien. Zo meldt Quest: ‘Vanwege de sterk toegenomen bacteriegroei is het na twee uur tafelen echt raadzaam om het overgebleven vlees weg te gooien.’ Je wilt natuurlijk allesbehalve een voedselvergiftiging oplopen tijdens de feestdagen…

En aangezien gourmetten met het hele gezin nog wel eens lang kan duren… Is het dus goed om vanaf nu op de tijd te letten.

Overigens zijn we in het zuiden van het land het meest dol op gourmetten: daar gourmet bijna de helft van de mensen 2 tot 5 keer per jaar. In de rest van het land ligt dat aantal wat lager.

Bron: Quest. Beeld: iStock