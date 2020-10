Let op: handleiding van Rijksoverheid om mondkapjes te maken klopt niet

De Rijksoverheid heeft nogal een pijnlijke fout gemaakt. In een instructie op hun site voor het zelf maken van een mondkapje staat namelijk al maandenlang de verkeerde afmetingen.

Hierdoor vallen mondkapjes te groot uit en passen deze niet goed, waardoor ze ook minder effectief zijn.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de pijnlijke fout toegegeven na berichtgeving van Kassa. De overheid heeft de Amerikaanse inches verkeerd omgerekend naar centimeters. In de handleiding van de Amerikaanse overheid worden lappen stof gebruikt van 10 inches breed en 6 inches hoogte, wat neerkomt op 25,40 centimeter en 15,24 centimeter. Op de site van de Rijksoverheid worden echter lappen stof gebruikt van 27 bij 20 centimeter, wat dus niet klopt. Ook andere afmetingen zijn verkeerd berekend. De afmetingen van de elastieken kloppen ook niet, net als de mate waarin de mondkapjes moeten worden omgevouwd. Een woordvoerder van het ministerie heeft laten weten dat de handleiding wordt aangepast.

Hoe moet het dan wél?

Mocht je zelf een mondkapje gaan maken, dan moet deze aan de volgende afmetingen voldoen:

Twee lappen stof van 10 bij 6 inches (25,40 bij 15,24 cm)

Twee stukken elastiek van 6 inches (15,24 cm)

Bovenkant kwart inch omvouwen (0,64 cm)

Zijkant helft van inch omvouwen (1,27 cm)

Omdat we in Nederland het dringende advies hebben gekregen om in openbare binnenruimtes een mondkapje te dragen, is het verstandig om er áltijd eentje bij je te hebben. Nu kun je natuurlijk wegwerpmondkapjes kopen, maar herbruikbare mondkapjes zijn een stuk milieuvriendelijker. In dit artikel kun je een handig stappenplan en patroon vinden voor het zelf maken van zo’n herbruikbaar mondkapje.

Zo maak je binnen 1 minuut een mondkapje van een sok:

Bron: NU.nl. Beeld: iStock